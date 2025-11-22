SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EA ZionUltra US30
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

EA ZionUltra US30

0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
15 (57.69%)
Loss Trade:
11 (42.31%)
Best Trade:
5.77 USD
Worst Trade:
-6.10 USD
Profitto lordo:
27.79 USD (1 282 pips)
Perdita lorda:
-36.80 USD (1 481 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (0.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.87 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
64 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
10 (38.46%)
Short Trade:
16 (61.54%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-0.35 USD
Profitto medio:
1.85 USD
Perdita media:
-3.35 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-21.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.75 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.78 USD
Massimale:
21.75 USD (20.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 17
AUDUSD 5
GBPUSD 2
CADCHF 1
GBPCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -10
AUDUSD -2
GBPUSD 3
CADCHF 1
GBPCAD -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -231
AUDUSD -185
GBPUSD 299
CADCHF 70
GBPCAD -152
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.77 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.89 USD
Massima perdita consecutiva: -21.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.50 × 6
Tickmill-Live
0.67 × 6
GOMarketsMU-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real8
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.08 × 13
PUPrime-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.77 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
1.98 × 511
FPMarketsLLC-Live
2.31 × 16
FPMarketsSC-Live
2.32 × 60
Exness-MT5Real7
2.63 × 8
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 3
RoboForex-ECN
3.95 × 287
Valutrades-Live
4.00 × 3
FusionMarkets-Live
4.50 × 12387
Darwinex-Live
4.52 × 190
XM.COM-MT5
6.43 × 150
TitanFX-MT5-01
6.71 × 7
VantageInternational-Live 4
7.00 × 2
TASS-Live
7.71 × 28
GBEbrokers-LIVE
9.36 × 72
Telegram: @jbcarmino
EA Price: $30,000

I cannot offer a lower price than this; only contact me if you intend to purchase.

You will be entitled to place it on 30 different MT5 accounts.

If you want to purchase with 30 people, you can, just give me the numbers of all 30.
Non ci sono recensioni
2025.11.22 17:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.22 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 64 days
