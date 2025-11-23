SegnaliSezioni
Leandro-sales Vales

InvestingMomentFX

Leandro-sales Vales
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
18 (54.54%)
Loss Trade:
15 (45.45%)
Best Trade:
42.11 EUR
Worst Trade:
-33.21 EUR
Profitto lordo:
213.01 EUR (22 663 pips)
Perdita lorda:
-142.71 EUR (8 487 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (97.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
97.52 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
14.92%
Massimo carico di deposito:
5.67%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
0.93
Long Trade:
13 (39.39%)
Short Trade:
20 (60.61%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
2.13 EUR
Profitto medio:
11.83 EUR
Perdita media:
-9.51 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-62.42 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-62.42 EUR (7)
Crescita mensile:
8.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.01 EUR
Massimale:
75.66 EUR (8.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.55% (75.66 EUR)
Per equità:
7.84% (74.14 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 28
AUDUSD 2
NZDUSD 2
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 159
AUDUSD -61
NZDUSD -18
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.5K
AUDUSD -170
NZDUSD -145
BTCUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.11 EUR
Worst Trade: -33 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +97.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -62.42 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.67 × 12
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
VantageInternational-Live
3.49 × 1030
VantageInternational-Live 3
5.10 × 10
RoboForex-Pro
6.50 × 2
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
Exness-MT5Real5
8.07 × 220
Exness-MT5Real38
8.88 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
9.78 × 290
CapitalPointTrading-MT5-4
11.52 × 94
🚀 Bem-vindo à página que vai transformar a forma como você opera no Forex!
Aqui você encontra sinais de alta precisão, análises claras e resultados que mostram consistência de verdade, não promessas vazias.
O meu objetivo é simples: ajudar você a evoluir, aprender e lucrar com segurança, seguindo uma estratégia comprovada e disciplinada.

📊 Resultados reais, transparência total
📚 Aprendizagem contínua para elevar o seu nível
Sinais bem estruturados, com entrada, alvo e gestão de risco
🔒 Compromisso com seriedade, responsabilidade e consistência

Se você procura uma comunidade que oferece clareza, evolução e sinais que fazem sentido, está no lugar certo.
Junte-se aos assinantes e comece a operar com confiança!


Non ci sono recensioni
2025.11.23 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.22 17:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 17:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 17:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
