- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
66 (75.00%)
Loss Trade:
22 (25.00%)
Best Trade:
17.57 USD
Worst Trade:
-41.45 USD
Profitto lordo:
226.50 USD (91 575 pips)
Perdita lorda:
-255.95 USD (63 932 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (49.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.99 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
41 (46.59%)
Short Trade:
47 (53.41%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.33 USD
Profitto medio:
3.43 USD
Perdita media:
-11.63 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-118.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-118.81 USD (7)
Crescita mensile:
-9.61%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
184.30 USD
Massimale:
184.30 USD (36.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-29
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.57 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +49.99 USD
Massima perdita consecutiva: -118.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.19 × 115
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
XU
