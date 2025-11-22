SegnaliSezioni
Bashir Ahmad

XAU Prime Strategy

Bashir Ahmad
0 recensioni
140 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
23 (76.66%)
Loss Trade:
7 (23.33%)
Best Trade:
167.38 USD
Worst Trade:
-119.17 USD
Profitto lordo:
652.79 USD (70 339 pips)
Perdita lorda:
-310.33 USD (61 642 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (300.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
300.56 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
17 (56.67%)
Short Trade:
13 (43.33%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
11.42 USD
Profitto medio:
28.38 USD
Perdita media:
-44.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-203.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-203.10 USD (3)
Crescita mensile:
1.14%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
117.83 USD
Massimale:
203.10 USD (0.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 342
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 8.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +167.38 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +300.56 USD
Massima perdita consecutiva: -203.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.22 14:30
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 1.12% of days out of the 980 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 14:30
80% of trades performed within 7 days. This comprises 0.71% of days out of the 980 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 14:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
