- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
23 (76.66%)
Loss Trade:
7 (23.33%)
Best Trade:
167.38 USD
Worst Trade:
-119.17 USD
Profitto lordo:
652.79 USD (70 339 pips)
Perdita lorda:
-310.33 USD (61 642 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (300.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
300.56 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
17 (56.67%)
Short Trade:
13 (43.33%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
11.42 USD
Profitto medio:
28.38 USD
Perdita media:
-44.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-203.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-203.10 USD (3)
Crescita mensile:
1.14%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
117.83 USD
Massimale:
203.10 USD (0.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|342
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|8.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +167.38 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +300.56 USD
Massima perdita consecutiva: -203.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
