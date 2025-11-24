SegnaliSezioni
Kenji Ito

PEACE

Kenji Ito
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
AxioryAsia-05Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
2.28 USD
Worst Trade:
-0.35 USD
Profitto lordo:
7.61 USD (1 036 pips)
Perdita lorda:
-0.35 USD (36 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (7.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.61 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.26
Attività di trading:
99.37%
Massimo carico di deposito:
24.71%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
20.74
Long Trade:
8 (80.00%)
Short Trade:
2 (20.00%)
Fattore di profitto:
21.74
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
0.85 USD
Perdita media:
-0.35 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.35 USD (1)
Crescita mensile:
13.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.35 USD (0.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.70% (0.35 USD)
Per equità:
35.72% (16.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD_z 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD_z 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD_z 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.28 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.61 USD
Massima perdita consecutiva: -0.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AxioryAsia-05Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.28 02:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 00:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 14:01
Share of trading days is too low
2025.11.24 14:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 13:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 13:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 12:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
