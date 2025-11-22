SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NightReverse
Kenji Ito

NightReverse

Kenji Ito
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
AxioryAsia-05Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
0.82 USD
Worst Trade:
-2.08 USD
Profitto lordo:
2.56 USD (225 pips)
Perdita lorda:
-2.84 USD (203 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.63 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
19.60%
Massimo carico di deposito:
50.66%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
0.64 USD
Perdita media:
-0.57 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.48 USD (3)
Crescita mensile:
4.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.87 USD
Massimale:
2.48 USD (4.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.69% (2.43 USD)
Per equità:
9.02% (4.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP_z 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP_z 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP_z 80
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.82 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1.63 USD
Massima perdita consecutiva: -2.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AxioryAsia-05Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.28 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 00:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 21:41
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Share of trading days is too low
2025.11.25 08:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 07:01
Share of trading days is too low
2025.11.25 07:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 13:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 13:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 12:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NightReverse
30USD al mese
4%
0
0
USD
21
USD
1
100%
9
44%
20%
0.90
-0.03
USD
9%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.