Dwiyan Valentino C Sinaga

Silent Edge

Dwiyan Valentino C Sinaga
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
0%
Monex-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
59 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
29.44 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
491.80 USD (51 405 pips)
Perdita lorda:
-0.60 USD
Vincite massime consecutive:
59 (491.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
491.80 USD (59)
Indice di Sharpe:
1.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.32%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
24560.00
Long Trade:
59 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
819.67
Profitto previsto:
8.34 USD
Profitto medio:
8.34 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
6.24%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
0.02 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.62% (19.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDv 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDv 491
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDv 51K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.44 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 59
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +491.80 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Why should you copy my signals? The answer is simple.

This trading strategy for XAUUSD combines scalping and swing trading, consistently taking buy positions with low drawdown.

It's recommended to start with a minimum capital of $1000 and trade with a lot size of 0.01, with a maximum of two positions at different entry prices.

"Follow my signals and enjoy consistent monthly profits, just as I do".

Non ci sono recensioni
2025.11.24 03:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 03:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 03:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 03:31
Trading operations on the account were performed for only 30 days. This comprises 13.27% of days out of the 226 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 12:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Silent Edge
40USD al mese
0%
0
0
USD
3.2K
USD
33
0%
59
100%
100%
819.66
8.34
USD
1%
1:100
