Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.37 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
6.79 USD (67 909 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
5 (6.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.79 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.83
Attività di trading:
68.84%
Massimo carico di deposito:
73.43%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (20.00%)
Short Trade:
4 (80.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.36 USD
Profitto medio:
1.36 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
49.44% (8.39 USD)
Best Trade: +2.37 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +6.79 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Start port 10$
Trade Gold and BTC
RSI & HH LL analysis tool
Non ci sono recensioni
