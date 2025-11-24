- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
13 (65.00%)
Loss Trade:
7 (35.00%)
Best Trade:
163.84 USD
Worst Trade:
-257.79 USD
Profitto lordo:
1 182.11 USD (9 766 pips)
Perdita lorda:
-689.72 USD (5 803 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (493.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
493.38 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
9.29%
Massimo carico di deposito:
7.29%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
1.19
Long Trade:
13 (65.00%)
Short Trade:
7 (35.00%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
24.62 USD
Profitto medio:
90.93 USD
Perdita media:
-98.53 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-410.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-410.85 USD (3)
Crescita mensile:
9.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
171.87 USD
Massimale:
412.80 USD (7.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.85% (411.67 USD)
Per equità:
5.00% (262.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|493
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +163.84 USD
Worst Trade: -258 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +493.38 USD
Massima perdita consecutiva: -410.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
PAIR GOLD ONLY, USE LOW SPREAD ACCOUNT, MINIMUM $300, NO AVERAGING, TIGH STOP LOSS/TP.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
1
100%
20
65%
9%
1.71
24.62
USD
USD
8%
1:500