Hua Yang

TianmuFx0

Hua Yang
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
Axi-US09-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
87 (83.65%)
Loss Trade:
17 (16.35%)
Best Trade:
37.88 USD
Worst Trade:
-199.12 USD
Profitto lordo:
636.36 USD (16 868 pips)
Perdita lorda:
-525.04 USD (7 037 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (107.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
211.74 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
6.87%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
53 (50.96%)
Short Trade:
51 (49.04%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
7.31 USD
Perdita media:
-30.88 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-160.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-320.70 USD (2)
Crescita mensile:
15.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
87.57 USD
Massimale:
466.46 USD (59.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.09% (33.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF.pro 44
EURAUD.pro 18
GBPAUD.pro 18
NZDCHF.pro 14
EURGBP.pro 2
EURUSD.pro 2
GBPUSD.pro 2
NZDUSD.pro 2
EURCHF.pro 1
USDCAD.pro 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF.pro -38
EURAUD.pro 40
GBPAUD.pro 39
NZDCHF.pro -3
EURGBP.pro -14
EURUSD.pro -10
GBPUSD.pro 64
NZDUSD.pro -6
EURCHF.pro 6
USDCAD.pro 32
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF.pro 1.8K
EURAUD.pro 2.7K
GBPAUD.pro 2.8K
NZDCHF.pro 1.1K
EURGBP.pro -93
EURUSD.pro -27
GBPUSD.pro 927
NZDUSD.pro -203
EURCHF.pro 114
USDCAD.pro 696
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.88 USD
Worst Trade: -199 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +107.37 USD
Massima perdita consecutiva: -160.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.22 08:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
