- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
87 (83.65%)
Loss Trade:
17 (16.35%)
Best Trade:
37.88 USD
Worst Trade:
-199.12 USD
Profitto lordo:
636.36 USD (16 868 pips)
Perdita lorda:
-525.04 USD (7 037 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (107.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
211.74 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
6.87%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
53 (50.96%)
Short Trade:
51 (49.04%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
7.31 USD
Perdita media:
-30.88 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-160.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-320.70 USD (2)
Crescita mensile:
15.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
87.57 USD
Massimale:
466.46 USD (59.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.09% (33.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF.pro
|44
|EURAUD.pro
|18
|GBPAUD.pro
|18
|NZDCHF.pro
|14
|EURGBP.pro
|2
|EURUSD.pro
|2
|GBPUSD.pro
|2
|NZDUSD.pro
|2
|EURCHF.pro
|1
|USDCAD.pro
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF.pro
|-38
|EURAUD.pro
|40
|GBPAUD.pro
|39
|NZDCHF.pro
|-3
|EURGBP.pro
|-14
|EURUSD.pro
|-10
|GBPUSD.pro
|64
|NZDUSD.pro
|-6
|EURCHF.pro
|6
|USDCAD.pro
|32
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF.pro
|1.8K
|EURAUD.pro
|2.7K
|GBPAUD.pro
|2.8K
|NZDCHF.pro
|1.1K
|EURGBP.pro
|-93
|EURUSD.pro
|-27
|GBPUSD.pro
|927
|NZDUSD.pro
|-203
|EURCHF.pro
|114
|USDCAD.pro
|696
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.88 USD
Worst Trade: -199 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +107.37 USD
Massima perdita consecutiva: -160.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
