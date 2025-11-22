- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
568
Profit Trade:
443 (77.99%)
Loss Trade:
125 (22.01%)
Best Trade:
198.20 USD
Worst Trade:
-176.40 USD
Profitto lordo:
5 364.17 USD (2 890 298 pips)
Perdita lorda:
-2 021.36 USD (1 824 438 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (644.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
644.95 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
193
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
12.70
Long Trade:
272 (47.89%)
Short Trade:
296 (52.11%)
Fattore di profitto:
2.65
Profitto previsto:
5.89 USD
Profitto medio:
12.11 USD
Perdita media:
-16.17 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-263.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-263.16 USD (6)
Crescita mensile:
1 382.09%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
176.40 USD
Massimale:
263.16 USD (9.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.78% (263.16 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|318
|XAUUSD
|250
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.4K
|XAUUSD
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1M
|XAUUSD
|22K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +198.20 USD
Worst Trade: -176 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +644.95 USD
Massima perdita consecutiva: -263.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
