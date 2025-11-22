SegnaliSezioni
WFY Tickmill And
Flavio Benites

WFY Tickmill And

Flavio Benites
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 1 382%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
568
Profit Trade:
443 (77.99%)
Loss Trade:
125 (22.01%)
Best Trade:
198.20 USD
Worst Trade:
-176.40 USD
Profitto lordo:
5 364.17 USD (2 890 298 pips)
Perdita lorda:
-2 021.36 USD (1 824 438 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (644.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
644.95 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
193
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
12.70
Long Trade:
272 (47.89%)
Short Trade:
296 (52.11%)
Fattore di profitto:
2.65
Profitto previsto:
5.89 USD
Profitto medio:
12.11 USD
Perdita media:
-16.17 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-263.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-263.16 USD (6)
Crescita mensile:
1 382.09%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
176.40 USD
Massimale:
263.16 USD (9.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.78% (263.16 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 318
XAUUSD 250
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.4K
XAUUSD 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1M
XAUUSD 22K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +198.20 USD
Worst Trade: -176 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +644.95 USD
Massima perdita consecutiva: -263.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
18 più
Non ci sono recensioni
2025.11.22 07:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.22 07:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 07:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.22 07:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
