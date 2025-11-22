- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
259
Profit Trade:
230 (88.80%)
Loss Trade:
29 (11.20%)
Best Trade:
90.79 USD
Worst Trade:
-94.09 USD
Profitto lordo:
2 347.35 USD (321 324 pips)
Perdita lorda:
-589.42 USD (199 957 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (726.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
726.83 USD (70)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
13.17
Long Trade:
196 (75.68%)
Short Trade:
63 (24.32%)
Fattore di profitto:
3.98
Profitto previsto:
6.79 USD
Profitto medio:
10.21 USD
Perdita media:
-20.32 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-99.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.06 USD (2)
Crescita mensile:
8.77%
Previsione annuale:
106.41%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
90.89 USD
Massimale:
133.44 USD (15.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.64% (116.61 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|200
|XAUUSD
|35
|BTCUSD
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|1.3K
|XAUUSD
|191
|BTCUSD
|289
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|58K
|XAUUSD
|18K
|BTCUSD
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +90.79 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 70
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +726.83 USD
Massima perdita consecutiva: -99.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Exness-MT5Real8
|2.65 × 51
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
