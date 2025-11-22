SegnaliSezioni
Anastasia Natalia Gunawan

ProGrowth Capital

0 recensioni
33 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 266%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
259
Profit Trade:
230 (88.80%)
Loss Trade:
29 (11.20%)
Best Trade:
90.79 USD
Worst Trade:
-94.09 USD
Profitto lordo:
2 347.35 USD (321 324 pips)
Perdita lorda:
-589.42 USD (199 957 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (726.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
726.83 USD (70)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
13.17
Long Trade:
196 (75.68%)
Short Trade:
63 (24.32%)
Fattore di profitto:
3.98
Profitto previsto:
6.79 USD
Profitto medio:
10.21 USD
Perdita media:
-20.32 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-99.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.06 USD (2)
Crescita mensile:
8.77%
Previsione annuale:
106.41%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
90.89 USD
Massimale:
133.44 USD (15.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.64% (116.61 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 200
XAUUSD 35
BTCUSD 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 1.3K
XAUUSD 191
BTCUSD 289
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 58K
XAUUSD 18K
BTCUSD 45K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90.79 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 70
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +726.83 USD
Massima perdita consecutiva: -99.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Exness-MT5Real8
2.65 × 51
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
Non ci sono recensioni
2025.11.22 06:10
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.93% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
