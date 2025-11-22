SegnaliSezioni
Yohanes Setiawan

Fxhealer 2025

Yohanes Setiawan
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
0%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
248
Profit Trade:
137 (55.24%)
Loss Trade:
111 (44.76%)
Best Trade:
29.92 USD
Worst Trade:
-32.02 USD
Profitto lordo:
512.58 USD (43 643 pips)
Perdita lorda:
-414.10 USD (33 485 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (85.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.66 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
129 (52.02%)
Short Trade:
119 (47.98%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
3.74 USD
Perdita media:
-3.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.26 USD (2)
Crescita mensile:
8.95%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.81 USD
Massimale:
58.33 USD (5.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD.sv 106
NZDUSD.sv 106
XAUUSD.sv 33
USDCAD.sv 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD.sv -11
NZDUSD.sv 34
XAUUSD.sv 128
USDCAD.sv -53
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD.sv -954
NZDUSD.sv 3.5K
XAUUSD.sv 8.3K
USDCAD.sv -738
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.92 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +85.66 USD
Massima perdita consecutiva: -5.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

