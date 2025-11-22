- Crescita
Trade:
248
Profit Trade:
137 (55.24%)
Loss Trade:
111 (44.76%)
Best Trade:
29.92 USD
Worst Trade:
-32.02 USD
Profitto lordo:
512.58 USD (43 643 pips)
Perdita lorda:
-414.10 USD (33 485 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (85.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.66 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
129 (52.02%)
Short Trade:
119 (47.98%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
3.74 USD
Perdita media:
-3.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.26 USD (2)
Crescita mensile:
8.95%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.81 USD
Massimale:
58.33 USD (5.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD.sv
|106
|NZDUSD.sv
|106
|XAUUSD.sv
|33
|USDCAD.sv
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD.sv
|-11
|NZDUSD.sv
|34
|XAUUSD.sv
|128
|USDCAD.sv
|-53
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD.sv
|-954
|NZDUSD.sv
|3.5K
|XAUUSD.sv
|8.3K
|USDCAD.sv
|-738
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
