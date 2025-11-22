- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
95
Profit Trade:
40 (42.10%)
Loss Trade:
55 (57.89%)
Best Trade:
180.68 USD
Worst Trade:
-68.84 USD
Profitto lordo:
2 569.47 USD (90 520 pips)
Perdita lorda:
-1 905.42 USD (82 907 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (260.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
359.17 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.31%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.52
Long Trade:
51 (53.68%)
Short Trade:
44 (46.32%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
6.99 USD
Profitto medio:
64.24 USD
Perdita media:
-34.64 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-290.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-379.13 USD (6)
Crescita mensile:
34.61%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
354.14 USD
Massimale:
437.90 USD (22.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|USDJPY
|10
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|1
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|437
|USDJPY
|-2
|EURJPY
|115
|GBPJPY
|-28
|CHFJPY
|16
|AUDJPY
|54
|CADJPY
|-47
|GBPUSD
|106
|EURUSD
|-20
|NZDJPY
|32
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-692
|USDJPY
|2.6K
|EURJPY
|5.1K
|GBPJPY
|154
|CHFJPY
|5
|AUDJPY
|-279
|CADJPY
|-39
|GBPUSD
|729
|EURUSD
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +180.68 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +260.83 USD
Massima perdita consecutiva: -290.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
