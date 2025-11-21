- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
328
Profit Trade:
306 (93.29%)
Loss Trade:
22 (6.71%)
Best Trade:
27.05 USD
Worst Trade:
-10.51 USD
Profitto lordo:
615.92 USD (1 771 491 pips)
Perdita lorda:
-59.42 USD (282 255 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (65.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
160.22 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
33.80%
Massimo carico di deposito:
1.01%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
208
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
18.00
Long Trade:
201 (61.28%)
Short Trade:
127 (38.72%)
Fattore di profitto:
10.37
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
2.01 USD
Perdita media:
-2.70 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-25.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.80 USD (6)
Crescita mensile:
185.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.92 USD (3.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.95% (30.92 USD)
Per equità:
0.46% (3.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|226
|XAUUSD
|92
|JP225
|5
|GBPCAD
|4
|GBPJPY
|1
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|421
|XAUUSD
|135
|JP225
|0
|GBPCAD
|0
|GBPJPY
|0
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.4M
|XAUUSD
|69K
|JP225
|241
|GBPCAD
|-54
|GBPJPY
|7
|
|
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.05 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +65.30 USD
Massima perdita consecutiva: -25.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
Exness-MT5Real31
|0.00 × 3
FBS-Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
