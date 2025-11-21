SegnaliSezioni
Ilkay Ozsoy

Flash Execute

Ilkay Ozsoy
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 34%
XMGlobal-Real 30
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 031
Profit Trade:
1 575 (77.54%)
Loss Trade:
456 (22.45%)
Best Trade:
715.05 USD
Worst Trade:
-1 290.06 USD
Profitto lordo:
26 296.48 USD (313 324 pips)
Perdita lorda:
-19 434.10 USD (262 004 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (524.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 231.93 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
94.95%
Massimo carico di deposito:
10.23%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
851
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.85
Long Trade:
609 (29.99%)
Short Trade:
1 422 (70.01%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
3.38 USD
Profitto medio:
16.70 USD
Perdita media:
-42.62 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-8 046.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 046.30 USD (10)
Crescita mensile:
34.31%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
164.78 USD
Massimale:
8 046.30 USD (23.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.98% (8 046.30 USD)
Per equità:
22.72% (7 604.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 2025
EURUSD# 3
USDJPY# 1
US30Cash 1
US100Cash 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 6.7K
EURUSD# 79
USDJPY# 55
US30Cash 0
US100Cash 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 49K
EURUSD# 789
USDJPY# 860
US30Cash 50
US100Cash 192
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +715.05 USD
Worst Trade: -1 290 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +524.91 USD
Massima perdita consecutiva: -8 046.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 30" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

⚡ FLASH EXECUTE: Martingale Desteğiyle Yüksek Hacimli Scalping

FLASH EXECUTE, piyasadaki en küçük fiyat dalgalanmalarından faydalanmak için tasarlanmış agresif bir Yüksek Frekanslı Scalping sinyalidir.

Strateji Özeti

  • Hız ve Ses: Günde 100'e kadar işlem yapan aktif bir işlem ritmi. İşlemler, minimum piyasa riski için hızlı açılıp kapanır.

  • Risk Yönetimi: Martingale Sistemi, pozisyon yönetiminde kullanılır ve kayıplardan hızlı toparlanma potansiyeli sunar.

  • ⚠️ KRİTİK RİSK UYARISI: Martingale sisteminin kullanımı nedeniyle, bu strateji geleneksel yöntemlere kıyasla DAHA YÜKSEK RİSK taşır ve önemli bir Düşüş potansiyeline sahiptir.

Bu kim için: Yüksek risk toleransına sahip, yüksek potansiyel getiri arayan ve bu stratejinin doğasında olan risk profilini tam olarak bilen yatırımcılar için idealdir.

Abonelik sırasında hesabınızın risk ayarlarını buna göre ayarlayın.


