SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FOREXKINGDUBAI
Mohammed Madani

FOREXKINGDUBAI

Mohammed Madani
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -63%
VantageInternational-Live 8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
8 (57.14%)
Loss Trade:
6 (42.86%)
Best Trade:
19.62 USD
Worst Trade:
-9.10 USD
Profitto lordo:
21.85 USD (11 450 pips)
Perdita lorda:
-12.27 USD (25 055 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (0.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.12 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
101.11%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
12 (85.71%)
Short Trade:
2 (14.29%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
2.73 USD
Perdita media:
-2.05 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.10 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.54 USD
Massimale:
10.95 USD (1684.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.81% (10.54 USD)
Per equità:
16.29% (1.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
BTCUSD 3
ETHUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 11
BTCUSD -1
ETHUSD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.1K
BTCUSD -15K
ETHUSD -173
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.62 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.69 USD
Massima perdita consecutiva: -0.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.21 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.21 17:32
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FOREXKINGDUBAI
30USD al mese
-63%
0
0
USD
30
USD
1
0%
14
57%
100%
1.78
0.68
USD
88%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.