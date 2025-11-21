- Crescita
Trade:
5 225
Profit Trade:
3 607 (69.03%)
Loss Trade:
1 618 (30.97%)
Best Trade:
1 555.00 USD
Worst Trade:
-3 037.00 USD
Profitto lordo:
45 509.87 USD (1 161 723 pips)
Perdita lorda:
-35 675.34 USD (1 119 038 pips)
Vincite massime consecutive:
85 (821.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 943.74 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.58%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
2041
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
2 753 (52.69%)
Short Trade:
2 472 (47.31%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
12.62 USD
Perdita media:
-22.05 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-884.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 988.49 USD (7)
Crescita mensile:
38.54%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 176.38 USD
Massimale:
5 988.49 USD (15.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.70% (5 479.80 USD)
Per equità:
0.75% (253.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5225
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|43K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|7.20 × 1306
|
ICMarketsSC-Live11
|7.34 × 2992
|
ICMarketsSC-Live25
|16.00 × 1
|
Exness-Real35
|16.90 × 1397
GoldBull Gold Actuarial
strategy features five levels of trading processing after establishing a fixed profit model, ensuring long-term operation:
1. Filtering extremely fast market movements;
2. Handling small floating losses on one side;
3. Handling medium floating losses on both sides;
4. Splitting large floating losses;
5. Liquidating positions for extreme floating losses.
In principle, it operates without system downtime or intervention.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
39%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
4
99%
5 225
69%
100%
1.27
1.88
USD
USD
19%
1:500