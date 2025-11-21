SegnaliSezioni
Zhu He Li

GoldBull Gold Actuarial

Zhu He Li
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 39%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 225
Profit Trade:
3 607 (69.03%)
Loss Trade:
1 618 (30.97%)
Best Trade:
1 555.00 USD
Worst Trade:
-3 037.00 USD
Profitto lordo:
45 509.87 USD (1 161 723 pips)
Perdita lorda:
-35 675.34 USD (1 119 038 pips)
Vincite massime consecutive:
85 (821.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 943.74 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.58%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
2041
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
2 753 (52.69%)
Short Trade:
2 472 (47.31%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
12.62 USD
Perdita media:
-22.05 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-884.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 988.49 USD (7)
Crescita mensile:
38.54%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 176.38 USD
Massimale:
5 988.49 USD (15.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.70% (5 479.80 USD)
Per equità:
0.75% (253.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5225
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 43K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 555.00 USD
Worst Trade: -3 037 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +821.23 USD
Massima perdita consecutiva: -884.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.20 × 1306
ICMarketsSC-Live11
7.34 × 2992
ICMarketsSC-Live25
16.00 × 1
Exness-Real35
16.90 × 1397
GoldBull Gold Actuarial

strategy features five levels of trading processing after establishing a fixed profit model, ensuring long-term operation:

1. Filtering extremely fast market movements;
2. Handling small floating losses on one side;
3. Handling medium floating losses on both sides;
4. Splitting large floating losses;
5. Liquidating positions for extreme floating losses. 
In principle, it operates without system downtime or intervention.
Non ci sono recensioni
2025.11.21 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
