- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
65 (81.25%)
Loss Trade:
15 (18.75%)
Best Trade:
27.38 USD
Worst Trade:
-7.74 USD
Profitto lordo:
367.05 USD (359 125 pips)
Perdita lorda:
-48.06 USD (48 064 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (165.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.88 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
40.81%
Massimo carico di deposito:
11.88%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
18.60
Long Trade:
14 (17.50%)
Short Trade:
66 (82.50%)
Fattore di profitto:
7.64
Profitto previsto:
3.99 USD
Profitto medio:
5.65 USD
Perdita media:
-3.20 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-17.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.15 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.15 USD (3.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.25% (17.15 USD)
Per equità:
1.13% (3.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|AUDUSD
|5
|GBPJPY
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|310
|AUDUSD
|4
|GBPJPY
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|310K
|AUDUSD
|361
|GBPJPY
|771
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.38 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +165.88 USD
Massima perdita consecutiva: -17.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
184 più
TP or Sl
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
138%
0
0
USD
USD
376
USD
USD
1
0%
80
81%
41%
7.63
3.99
USD
USD
5%
1:200