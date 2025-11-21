SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Scalping2
Duc Thao Nguyen

Gold Scalping2

Duc Thao Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 138%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
65 (81.25%)
Loss Trade:
15 (18.75%)
Best Trade:
27.38 USD
Worst Trade:
-7.74 USD
Profitto lordo:
367.05 USD (359 125 pips)
Perdita lorda:
-48.06 USD (48 064 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (165.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.88 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
40.81%
Massimo carico di deposito:
11.88%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
18.60
Long Trade:
14 (17.50%)
Short Trade:
66 (82.50%)
Fattore di profitto:
7.64
Profitto previsto:
3.99 USD
Profitto medio:
5.65 USD
Perdita media:
-3.20 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-17.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.15 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.15 USD (3.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.25% (17.15 USD)
Per equità:
1.13% (3.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 72
AUDUSD 5
GBPJPY 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 310
AUDUSD 4
GBPJPY 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 310K
AUDUSD 361
GBPJPY 771
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.38 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +165.88 USD
Massima perdita consecutiva: -17.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InstaForex-Cent2.com
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
Axi-US09-Live
0.00 × 2
Axi-US02-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 2
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
XM.COM-Real 11
0.00 × 1
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
TP or Sl
Non ci sono recensioni
2025.11.21 17:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 17:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Scalping2
33USD al mese
138%
0
0
USD
376
USD
1
0%
80
81%
41%
7.63
3.99
USD
5%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.