Tran Vinh Vu

AI XPro Ethereum Set2

Tran Vinh Vu
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 19%
Exness-MT5Real38
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
268
Profit Trade:
208 (77.61%)
Loss Trade:
60 (22.39%)
Best Trade:
7.86 USD
Worst Trade:
-10.78 USD
Profitto lordo:
440.42 USD (381 377 pips)
Perdita lorda:
-434.16 USD (389 397 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (47.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.40 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
91.45%
Massimo carico di deposito:
2.03%
Ultimo trade:
49 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
230 (85.82%)
Short Trade:
38 (14.18%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
2.12 USD
Perdita media:
-7.24 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-23.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.95 USD (3)
Crescita mensile:
20.33%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.58 USD
Massimale:
82.44 USD (32.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.47% (82.44 USD)
Per equità:
17.12% (13.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 204
USDJPYm 56
ETHUSDm 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -29
USDJPYm 17
ETHUSDm 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -29K
USDJPYm 2.6K
ETHUSDm 19K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.86 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +47.40 USD
Massima perdita consecutiva: -23.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.21 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 15:23
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
