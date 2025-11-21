- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
54.08 USD
Worst Trade:
-101.54 USD
Profitto lordo:
106.44 USD (5 353 pips)
Perdita lorda:
-163.31 USD (8 867 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (54.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.08 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
52.19%
Massimo carico di deposito:
0.17%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-6.32 USD
Profitto medio:
21.29 USD
Perdita media:
-40.83 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-101.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.54 USD (1)
Crescita mensile:
-0.57%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
110.95 USD
Massimale:
111.63 USD (1.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.12% (111.63 USD)
Per equità:
1.04% (103.64 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|1.50 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|2.00 × 1
