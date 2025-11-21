- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
13 (92.85%)
Loss Trade:
1 (7.14%)
Best Trade:
67.85 USD
Worst Trade:
-22.65 USD
Profitto lordo:
410.46 USD (8 208 pips)
Perdita lorda:
-22.65 USD (453 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (409.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
409.81 USD (12)
Indice di Sharpe:
1.00
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
17.12
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
18.12
Profitto previsto:
27.70 USD
Profitto medio:
31.57 USD
Perdita media:
-22.65 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-22.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.65 USD (1)
Crescita mensile:
45.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.00 USD
Massimale:
22.65 USD (2.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.81% (22.65 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|388
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|7.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|1.01 × 242
|
FBS-Real-10
|1.28 × 36
|
FBS-Real-2
|1.33 × 12
|
FBS-Real-5
|1.33 × 12
|
FBS-Real-7
|1.50 × 12
|
FBS-Real-12
|1.83 × 12
