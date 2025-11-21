SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / M30FX Be Trader Not Gambler
Annisa Ritma Ratri

M30FX Be Trader Not Gambler

Annisa Ritma Ratri
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 0%
FBS-Real-4
1:1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.93 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.97 USD (4 231 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (5.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.78
Attività di trading:
88.26%
Massimo carico di deposito:
2.71%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.99 USD
Profitto medio:
1.99 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.55% (7.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADJPY 1
EURGBP 1
BTCUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADJPY 3
EURGBP 3
BTCUSD 0
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADJPY 45
EURGBP 19
BTCUSD 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.93 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.97 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 2
SembolFX-LIVE
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
FBS-Real-3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 23
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
TitanFX-02
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
EGlobal-Cent4
0.00 × 36
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
RoboForex-ProCent
0.00 × 1
65 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.21 14:23
Share of trading days is too low
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 13:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 13:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 13:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 13:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
M30FX Be Trader Not Gambler
50USD al mese
0%
0
0
USD
1.4K
USD
1
0%
3
100%
88%
n/a
1.99
USD
1%
1:1
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.