- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.93 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.97 USD (4 231 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (5.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.78
Attività di trading:
88.26%
Massimo carico di deposito:
2.71%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.99 USD
Profitto medio:
1.99 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.55% (7.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY
|1
|EURGBP
|1
|BTCUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY
|3
|EURGBP
|3
|BTCUSD
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY
|45
|EURGBP
|19
|BTCUSD
|4.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.93 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.97 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 2
|
SembolFX-LIVE
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
FBS-Real-3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
TitanFX-02
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 36
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 1
