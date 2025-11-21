- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
63 (73.25%)
Loss Trade:
23 (26.74%)
Best Trade:
130.03 AUD
Worst Trade:
-195.64 AUD
Profitto lordo:
705.41 AUD (102 616 pips)
Perdita lorda:
-663.99 AUD (7 025 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (145.20 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
200.33 AUD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
42 (48.84%)
Short Trade:
44 (51.16%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.48 AUD
Profitto medio:
11.20 AUD
Perdita media:
-28.87 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-230.27 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-230.27 AUD (7)
Crescita mensile:
0.45%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
38%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
204.84 AUD
Massimale:
234.67 AUD (8.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|41
|EURUSD
|15
|CADJPY
|11
|EURGBP
|10
|EURCHF
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|49
|EURUSD
|73
|CADJPY
|8
|EURGBP
|28
|EURCHF
|24
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|1.3K
|EURUSD
|2.4K
|CADJPY
|538
|EURGBP
|682
|EURCHF
|555
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +130.03 AUD
Worst Trade: -196 AUD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +145.20 AUD
Massima perdita consecutiva: -230.27 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXViewRSA-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni