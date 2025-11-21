SegnaliSezioni
Saulo Martelli

MyMM

Saulo Martelli
0 recensioni
42 settimane
0 / 0 USD
0%
FXViewRSA-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
63 (73.25%)
Loss Trade:
23 (26.74%)
Best Trade:
130.03 AUD
Worst Trade:
-195.64 AUD
Profitto lordo:
705.41 AUD (102 616 pips)
Perdita lorda:
-663.99 AUD (7 025 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (145.20 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
200.33 AUD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
42 (48.84%)
Short Trade:
44 (51.16%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.48 AUD
Profitto medio:
11.20 AUD
Perdita media:
-28.87 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-230.27 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-230.27 AUD (7)
Crescita mensile:
0.45%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
38%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
204.84 AUD
Massimale:
234.67 AUD (8.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 41
EURUSD 15
CADJPY 11
EURGBP 10
EURCHF 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 49
EURUSD 73
CADJPY 8
EURGBP 28
EURCHF 24
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 1.3K
EURUSD 2.4K
CADJPY 538
EURGBP 682
EURCHF 555
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +130.03 AUD
Worst Trade: -196 AUD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +145.20 AUD
Massima perdita consecutiva: -230.27 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXViewRSA-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.11.21 12:14
Trading operations on the account were performed for only 32 days. This comprises 11.03% of days out of the 290 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 23 days
