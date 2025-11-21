SegnaliSezioni
Khalil Adnan Wakim

HB Trading

Khalil Adnan Wakim
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -8%
DamanSecurities-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
21 (43.75%)
Loss Trade:
27 (56.25%)
Best Trade:
27.68 USD
Worst Trade:
-46.57 USD
Profitto lordo:
90.58 USD (8 985 pips)
Perdita lorda:
-188.30 USD (4 619 378 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (12.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.55 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
39 (81.25%)
Short Trade:
9 (18.75%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-2.04 USD
Profitto medio:
4.31 USD
Perdita media:
-6.97 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-81.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.32 USD (9)
Crescita mensile:
-8.49%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
121.90 USD
Massimale:
127.74 USD (49.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.55% (127.74 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.cl 19
USOIL.cl 9
EURUSD.cl 7
US30.cl 4
GBPUSD.cl 2
CADCHF.cl 2
USDCAD.cl 2
AUDNZD.cl 1
USDJPY.cl 1
BTCUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.cl -33
USOIL.cl 11
EURUSD.cl -10
US30.cl -16
GBPUSD.cl 1
CADCHF.cl 3
USDCAD.cl -6
AUDNZD.cl 0
USDJPY.cl 0
BTCUSD -47
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.cl -3.3K
USOIL.cl 1.1K
EURUSD.cl -45
US30.cl -158K
GBPUSD.cl 85
CADCHF.cl 250
USDCAD.cl -317
AUDNZD.cl -18
USDJPY.cl -39
BTCUSD -4.5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.68 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +12.58 USD
Massima perdita consecutiva: -81.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DamanSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

The real success comes from commitment and having a plan, not just a strategy — and this is the secret behind our success.


2025.11.21 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
