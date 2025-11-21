- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
21 (43.75%)
Loss Trade:
27 (56.25%)
Best Trade:
27.68 USD
Worst Trade:
-46.57 USD
Profitto lordo:
90.58 USD (8 985 pips)
Perdita lorda:
-188.30 USD (4 619 378 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (12.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.55 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
39 (81.25%)
Short Trade:
9 (18.75%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-2.04 USD
Profitto medio:
4.31 USD
Perdita media:
-6.97 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-81.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.32 USD (9)
Crescita mensile:
-8.49%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
121.90 USD
Massimale:
127.74 USD (49.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.55% (127.74 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cl
|19
|USOIL.cl
|9
|EURUSD.cl
|7
|US30.cl
|4
|GBPUSD.cl
|2
|CADCHF.cl
|2
|USDCAD.cl
|2
|AUDNZD.cl
|1
|USDJPY.cl
|1
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.cl
|-33
|USOIL.cl
|11
|EURUSD.cl
|-10
|US30.cl
|-16
|GBPUSD.cl
|1
|CADCHF.cl
|3
|USDCAD.cl
|-6
|AUDNZD.cl
|0
|USDJPY.cl
|0
|BTCUSD
|-47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.cl
|-3.3K
|USOIL.cl
|1.1K
|EURUSD.cl
|-45
|US30.cl
|-158K
|GBPUSD.cl
|85
|CADCHF.cl
|250
|USDCAD.cl
|-317
|AUDNZD.cl
|-18
|USDJPY.cl
|-39
|BTCUSD
|-4.5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.68 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +12.58 USD
Massima perdita consecutiva: -81.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DamanSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
The real success comes from commitment and having a plan, not just a strategy — and this is the secret behind our success.
