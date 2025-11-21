SegnaliSezioni
ApexCopy Bybit
Maksim Bazuev

ApexCopy Bybit

Maksim Bazuev
0 recensioni
24 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 48%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
25.49 UST
Worst Trade:
-10.49 UST
Profitto lordo:
90.65 UST (8 445 pips)
Perdita lorda:
-17.56 UST (1 666 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (90.65 UST)
Massimo profitto consecutivo:
90.65 UST (6)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
126 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
4.34
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
5.16
Profitto previsto:
8.12 UST
Profitto medio:
15.11 UST
Perdita media:
-5.85 UST
Massime perdite consecutive:
3 (-16.66 UST)
Massima perdita consecutiva:
-16.66 UST (3)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 UST
Massimale:
16.84 UST (17.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.17% (16.84 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 8
SP500 1



Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 72
SP500 1



Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 5.9K
SP500 895



  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.49 UST
Worst Trade: -10 UST
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +90.65 UST
Massima perdita consecutiva: -16.66 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
16.81 × 36
Non ci sono recensioni
2025.11.21 09:51
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 3.01% of days out of the 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 09:51
80% of trades performed within 4 days. This comprises 2.41% of days out of the 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 09:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.21 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 125 days
