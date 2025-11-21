- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
25.49 UST
Worst Trade:
-10.49 UST
Profitto lordo:
90.65 UST (8 445 pips)
Perdita lorda:
-17.56 UST (1 666 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (90.65 UST)
Massimo profitto consecutivo:
90.65 UST (6)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
126 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
4.34
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
5.16
Profitto previsto:
8.12 UST
Profitto medio:
15.11 UST
Perdita media:
-5.85 UST
Massime perdite consecutive:
3 (-16.66 UST)
Massima perdita consecutiva:
-16.66 UST (3)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 UST
Massimale:
16.84 UST (17.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.17% (16.84 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|8
|SP500
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|72
|SP500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|5.9K
|SP500
|895
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Best Trade: +25.49 UST
Worst Trade: -10 UST
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +90.65 UST
Massima perdita consecutiva: -16.66 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|16.81 × 36
