Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 626%
- Abbonati
- 7
- Settimane
- 206
- Trade
- 1968
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 1.74
- DD massimo
- 33%
- Crescita
- 510%
- Abbonati
- 17
- Settimane
- 82
- Trade
- 587
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 2.29
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 638%
- Abbonati
- 24
- Settimane
- 28
- Trade
- 607
- Vincita
- 80%
- Fattore di profitto
- 3.82
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 1 530%
- Abbonati
- 119
- Settimane
- 49
- Trade
- 1574
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 5.82
- DD massimo
- 33%
- Crescita
- 1 620%
- Abbonati
- 77
- Settimane
- 212
- Trade
- 5520
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.68
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 230%
- Abbonati
- 10
- Settimane
- 71
- Trade
- 435
- Vincita
- 48%
- Fattore di profitto
- 1.31
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 501%
- Abbonati
- 21
- Settimane
- 126
- Trade
- 1196
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 1.60
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 1 804%
- Abbonati
- 40
- Settimane
- 156
- Trade
- 601
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 4.29
- DD massimo
- 27%
- Crescita
- 5 184%
- Abbonati
- 4
- Settimane
- 237
- Trade
- 1455
- Vincita
- 75%
- Fattore di profitto
- 1.86
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 614%
- Abbonati
- 20
- Settimane
- 44
- Trade
- 140
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 2.16
- DD massimo
- 34%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.