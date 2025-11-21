- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
7 (53.84%)
Loss Trade:
6 (46.15%)
Best Trade:
19.00 USD
Worst Trade:
-85.31 USD
Profitto lordo:
63.68 USD (4 803 pips)
Perdita lorda:
-275.67 USD (5 135 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (13.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.75 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.47
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
0.23
Profitto previsto:
-16.31 USD
Profitto medio:
9.10 USD
Perdita media:
-45.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-133.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.63 USD (2)
Crescita mensile:
-13.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
211.99 USD
Massimale:
211.99 USD (10.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.18% (211.99 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|11
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|-219
|BTCUSD
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|-3.8K
|BTCUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.00 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.38 USD
Massima perdita consecutiva: -133.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
