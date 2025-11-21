- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
0.92 USD
Worst Trade:
-1.55 USD
Profitto lordo:
0.92 USD (99 pips)
Perdita lorda:
-1.55 USD (148 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.92 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.25
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-0.32 USD
Profitto medio:
0.92 USD
Perdita media:
-1.55 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.55 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.55 USD
Massimale:
1.55 USD (1.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.63% (0.63 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-49
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.92 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.92 USD
Massima perdita consecutiva: -1.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Non ci sono recensioni