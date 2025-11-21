- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
160
Profit Trade:
122 (76.25%)
Loss Trade:
38 (23.75%)
Best Trade:
133.00 USD
Worst Trade:
-31.54 USD
Profitto lordo:
388.73 USD (13 645 pips)
Perdita lorda:
-178.68 USD (8 588 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (24.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
133.22 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
14.10%
Massimo carico di deposito:
23.85%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
160
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
3.77
Long Trade:
74 (46.25%)
Short Trade:
86 (53.75%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
3.19 USD
Perdita media:
-4.70 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-41.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.56 USD (3)
Crescita mensile:
35.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.22 USD
Massimale:
55.76 USD (8.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.74% (55.76 USD)
Per equità:
23.81% (189.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|160
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|210
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +133.00 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +24.98 USD
Massima perdita consecutiva: -41.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
35%
0
0
USD
USD
705
USD
USD
1
99%
160
76%
14%
2.17
1.31
USD
USD
24%
1:400