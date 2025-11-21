SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gyakubarist
To-to Shikahama

Gyakubarist

To-to Shikahama
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 60%
TitanFX-MT5-01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
21 (48.83%)
Loss Trade:
22 (51.16%)
Best Trade:
285 447.00 JPY
Worst Trade:
-105 040.00 JPY
Profitto lordo:
1 515 135.00 JPY (70 100 pips)
Perdita lorda:
-916 439.00 JPY (24 827 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (673 008.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
673 008.00 JPY (5)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.57%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
12 (27.91%)
Short Trade:
31 (72.09%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
13 923.16 JPY
Profitto medio:
72 149.29 JPY
Perdita media:
-41 656.32 JPY
Massime perdite consecutive:
6 (-201 104.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-219 940.00 JPY (3)
Crescita mensile:
60.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
162 967.00 JPY
Massimale:
232 201.00 JPY (17.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.82% (235 643.00 JPY)
Per equità:
8.86% (156 187.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 14
XAUJPY 6
JPN225 6
EURJPY 4
NAS100 4
AUDJPY 3
AUDUSD 2
USDJPY 2
EURUSD 1
US30 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.4K
XAUJPY -33
JPN225 4.2K
EURJPY -734
NAS100 -1.1K
AUDJPY 542
AUDUSD 214
USDJPY -521
EURUSD -421
US30 -192
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
XAUJPY 7.1K
JPN225 28K
EURJPY -834
NAS100 -3.9K
AUDJPY 102
AUDUSD 87
USDJPY -282
EURUSD -300
US30 -690
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +285 447.00 JPY
Worst Trade: -105 040 JPY
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +673 008.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -201 104.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-MT5-01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FirstPrudentialMarkets-Live
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.09 × 34
FPMarketsLLC-Live
0.33 × 283
ICTrading-MT5-4
0.34 × 94
FPMarkets-Live
0.36 × 36
FusionMarkets-Live
0.38 × 143
PrimeCodex-MT5
0.50 × 338
VantageFX-Live
0.50 × 4
TradeMaxGlobal-Live
0.53 × 1547
PlexyTrade-Server01
0.63 × 212
Tickmill-Live
0.64 × 499
Exness-MT5Real7
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.71 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.76 × 712
SwitchMarkets-Live
0.84 × 500
FXView-Live
0.86 × 514
TitanFX-MT5-01
0.92 × 2757
itexsys-Platform
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.00 × 1
StriforSVG-Live
1.03 × 30
ICMarkets-MT5-4
1.04 × 24
StriforLtd-Live
1.04 × 1089
RazeGlobalMarkets-Server
1.07 × 118
Dukascopy-live-mt5-1
1.07 × 14
Coinexx-Live
1.16 × 436
62 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.21 07:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gyakubarist
30USD al mese
60%
0
0
USD
1.6M
JPY
1
0%
43
48%
100%
1.65
13 923.16
JPY
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.