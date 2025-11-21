- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
21 (48.83%)
Loss Trade:
22 (51.16%)
Best Trade:
285 447.00 JPY
Worst Trade:
-105 040.00 JPY
Profitto lordo:
1 515 135.00 JPY (70 100 pips)
Perdita lorda:
-916 439.00 JPY (24 827 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (673 008.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
673 008.00 JPY (5)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.57%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
12 (27.91%)
Short Trade:
31 (72.09%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
13 923.16 JPY
Profitto medio:
72 149.29 JPY
Perdita media:
-41 656.32 JPY
Massime perdite consecutive:
6 (-201 104.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-219 940.00 JPY (3)
Crescita mensile:
60.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
162 967.00 JPY
Massimale:
232 201.00 JPY (17.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.82% (235 643.00 JPY)
Per equità:
8.86% (156 187.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|XAUJPY
|6
|JPN225
|6
|EURJPY
|4
|NAS100
|4
|AUDJPY
|3
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
|US30
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.4K
|XAUJPY
|-33
|JPN225
|4.2K
|EURJPY
|-734
|NAS100
|-1.1K
|AUDJPY
|542
|AUDUSD
|214
|USDJPY
|-521
|EURUSD
|-421
|US30
|-192
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|XAUJPY
|7.1K
|JPN225
|28K
|EURJPY
|-834
|NAS100
|-3.9K
|AUDJPY
|102
|AUDUSD
|87
|USDJPY
|-282
|EURUSD
|-300
|US30
|-690
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +285 447.00 JPY
Worst Trade: -105 040 JPY
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +673 008.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -201 104.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-MT5-01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FirstPrudentialMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.09 × 34
|
FPMarketsLLC-Live
|0.33 × 283
|
ICTrading-MT5-4
|0.34 × 94
|
FPMarkets-Live
|0.36 × 36
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 143
|
PrimeCodex-MT5
|0.50 × 338
|
VantageFX-Live
|0.50 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.53 × 1547
|
PlexyTrade-Server01
|0.63 × 212
|
Tickmill-Live
|0.64 × 499
|
Exness-MT5Real7
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.76 × 712
|
SwitchMarkets-Live
|0.84 × 500
|
FXView-Live
|0.86 × 514
|
TitanFX-MT5-01
|0.92 × 2757
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|1.03 × 30
|
ICMarkets-MT5-4
|1.04 × 24
|
StriforLtd-Live
|1.04 × 1089
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.07 × 118
|
Dukascopy-live-mt5-1
|1.07 × 14
|
Coinexx-Live
|1.16 × 436
62 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
60%
0
0
USD
USD
1.6M
JPY
JPY
1
0%
43
48%
100%
1.65
13 923.16
JPY
JPY
18%
1:500