Tran Vinh Vu

AI XPro Ethereum Set3

Tran Vinh Vu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -44%
Exness-MT5Real17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
22 (68.75%)
Loss Trade:
10 (31.25%)
Best Trade:
9.99 USD
Worst Trade:
-16.02 USD
Profitto lordo:
56.94 USD (56 920 pips)
Perdita lorda:
-100.98 USD (100 999 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (37.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.80 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.38%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
19 (59.38%)
Short Trade:
13 (40.63%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-1.38 USD
Profitto medio:
2.59 USD
Perdita media:
-10.10 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-56.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.23 USD (5)
Crescita mensile:
-44.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.04 USD
Massimale:
76.73 USD (57.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.83% (76.73 USD)
Per equità:
26.04% (29.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSDm 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSDm -44
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSDm -44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.99 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +37.80 USD
Massima perdita consecutiva: -56.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.21 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

