- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
141
Profit Trade:
102 (72.34%)
Loss Trade:
39 (27.66%)
Best Trade:
54.75 USD
Worst Trade:
-40.60 USD
Profitto lordo:
981.87 USD (40 875 pips)
Perdita lorda:
-405.33 USD (17 603 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (62.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.43 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
141
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
5.52
Long Trade:
40 (28.37%)
Short Trade:
101 (71.63%)
Fattore di profitto:
2.42
Profitto previsto:
4.09 USD
Profitto medio:
9.63 USD
Perdita media:
-10.39 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.50 USD (3)
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.88 USD
Massimale:
104.50 USD (17.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD_
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD_
|577
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD_
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.75 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +62.81 USD
Massima perdita consecutiva: -25.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
