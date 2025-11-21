- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
29 (47.54%)
Loss Trade:
32 (52.46%)
Best Trade:
41.24 USD
Worst Trade:
-8.57 USD
Profitto lordo:
214.50 USD (18 502 pips)
Perdita lorda:
-131.90 USD (12 569 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (22.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.25 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
18.53%
Massimo carico di deposito:
1.47%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.28
Long Trade:
30 (49.18%)
Short Trade:
31 (50.82%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
7.40 USD
Perdita media:
-4.12 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-28.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.92 USD (6)
Crescita mensile:
23.59%
Previsione annuale:
286.28%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.37 USD
Massimale:
64.42 USD (12.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.46% (64.30 USD)
Per equità:
0.36% (2.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|15
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|12
|NZDUSD
|10
|USDCAD
|8
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|8
|GBPUSD
|35
|EURUSD
|-11
|NZDUSD
|-17
|USDCAD
|-4
|XAUUSD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|742
|GBPUSD
|875
|EURUSD
|-926
|NZDUSD
|-1.5K
|USDCAD
|-553
|XAUUSD
|7.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.24 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +22.59 USD
Massima perdita consecutiva: -28.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 13
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
itexsys-Platform
|0.80 × 5
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 10620
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.76 × 160
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ICMarketsSC-MT5
|2.13 × 303
|
FusionMarkets-Live
|2.16 × 526
