Botond Ratonyi

Spectrum Trend PRO

Botond Ratonyi
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
29 (47.54%)
Loss Trade:
32 (52.46%)
Best Trade:
41.24 USD
Worst Trade:
-8.57 USD
Profitto lordo:
214.50 USD (18 502 pips)
Perdita lorda:
-131.90 USD (12 569 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (22.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.25 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
18.53%
Massimo carico di deposito:
1.47%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.28
Long Trade:
30 (49.18%)
Short Trade:
31 (50.82%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
7.40 USD
Perdita media:
-4.12 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-28.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.92 USD (6)
Crescita mensile:
23.59%
Previsione annuale:
286.28%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.37 USD
Massimale:
64.42 USD (12.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.46% (64.30 USD)
Per equità:
0.36% (2.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 15
GBPUSD 14
EURUSD 12
NZDUSD 10
USDCAD 8
XAUUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 8
GBPUSD 35
EURUSD -11
NZDUSD -17
USDCAD -4
XAUUSD 71
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 742
GBPUSD 875
EURUSD -926
NZDUSD -1.5K
USDCAD -553
XAUUSD 7.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.24 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +22.59 USD
Massima perdita consecutiva: -28.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Opogroup-Server1
0.00 × 13
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
itexsys-Platform
0.80 × 5
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 10620
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.76 × 160
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ICMarketsSC-MT5
2.13 × 303
FusionMarkets-Live
2.16 × 526
79 più
Non ci sono recensioni
2025.11.21 06:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
