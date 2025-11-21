SegnaliSezioni
Antonio Rendon Campos

RC13 Invest

Antonio Rendon Campos
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.15 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
0.45 EUR (563 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
3 (0.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.45 EUR (3)
Indice di Sharpe:
430.78
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.16%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.15 EUR
Profitto medio:
0.15 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
0.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.13% (0.07 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SPX500 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SPX500 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SPX500 563
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.15 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.21 04:41
Share of trading days is too low
2025.11.21 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 02:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 02:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 02:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 02:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 02:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.