Mr Pinyo Lhowmongkolchai

EA BitBullion Sniper

Mr Pinyo Lhowmongkolchai
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 2000 USD al mese
crescita dal 2025 3%
XMGlobal-MT5 5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
23 (85.18%)
Loss Trade:
4 (14.81%)
Best Trade:
9.01 USD
Worst Trade:
-6.59 USD
Profitto lordo:
47.11 USD (289 403 pips)
Perdita lorda:
-13.07 USD (119 536 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (13.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.11 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
93.96%
Massimo carico di deposito:
1.67%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
4.01
Long Trade:
13 (48.15%)
Short Trade:
14 (51.85%)
Fattore di profitto:
3.60
Profitto previsto:
1.26 USD
Profitto medio:
2.05 USD
Perdita media:
-3.27 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.48 USD (2)
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8.48 USD (0.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.83% (8.48 USD)
Per equità:
3.43% (35.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD# 19
GOLD# 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD# 23
GOLD# 11
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD# 169K
GOLD# 1.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.01 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.56 USD
Massima perdita consecutiva: -8.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trial Version.
Contact seller before copy.
Non ci sono recensioni
2025.11.21 01:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 01:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 00:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 00:21
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.21 00:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 00:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
