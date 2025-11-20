- Crescita
Trade:
22
Profit Trade:
12 (54.54%)
Loss Trade:
10 (45.45%)
Best Trade:
16 680.00 USD
Worst Trade:
-13 949.20 USD
Profitto lordo:
90 408.00 USD (10 426 pips)
Perdita lorda:
-69 115.80 USD (7 909 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (34 728.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55 680.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
0.40
Long Trade:
13 (59.09%)
Short Trade:
9 (40.91%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
967.83 USD
Profitto medio:
7 534.00 USD
Perdita media:
-6 911.58 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-52 843.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52 843.80 USD (8)
Crescita mensile:
54.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
52 843.80 USD (46.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD`
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD`
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD`
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +16 680.00 USD
Worst Trade: -13 949 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +34 728.00 USD
Massima perdita consecutiva: -52 843.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForTrade-Real01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
