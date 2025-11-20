- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
9 (24.32%)
Loss Trade:
28 (75.68%)
Best Trade:
34.79 EUR
Worst Trade:
-11.86 EUR
Profitto lordo:
88.89 EUR (1 194 pips)
Perdita lorda:
-100.65 EUR (2 069 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (13.12 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
34.79 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
0.12%
Massimo carico di deposito:
29.11%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
43 secondi
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
37 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.32 EUR
Profitto medio:
9.88 EUR
Perdita media:
-3.59 EUR
Massime perdite consecutive:
15 (-46.35 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-46.35 EUR (15)
Crescita mensile:
-9.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.88 EUR
Massimale:
82.10 EUR (14.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.94% (82.10 EUR)
Per equità:
3.11% (9.33 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-875
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.79 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +13.12 EUR
Massima perdita consecutiva: -46.35 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
Telegram: @jbcarmino
EA Price: $30,000
I cannot offer a lower price than this; only contact me if you intend to purchase.
You will be entitled to place it on 30 different MT5 accounts.
If you want to purchase with 30 people, you can, just give me the numbers of all 30.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
200USD al mese
-9%
0
0
USD
USD
305
EUR
EUR
2
100%
37
24%
0%
0.88
-0.32
EUR
EUR
22%
1:500