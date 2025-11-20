- Crescita
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
28.40 USD
Worst Trade:
-10.83 USD
Profitto lordo:
28.40 USD (2 839 pips)
Perdita lorda:
-10.83 USD (10 833 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (28.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
58.86%
Massimo carico di deposito:
2.55%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
1.62
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
8.79 USD
Profitto medio:
28.40 USD
Perdita media:
-10.83 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.83 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.83 USD
Massimale:
10.83 USD (0.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.12% (9.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +28.40 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +28.40 USD
Massima perdita consecutiva: -10.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
