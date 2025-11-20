SegnaliSezioni
Joseph Safali

Fx Legend

Joseph Safali
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
JustMarkets-Live
1:15
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
244
Profit Trade:
139 (56.96%)
Loss Trade:
105 (43.03%)
Best Trade:
10.84 USD
Worst Trade:
-13.17 USD
Profitto lordo:
361.95 USD (141 973 pips)
Perdita lorda:
-333.96 USD (13 627 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (40.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.23 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
286 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
70 (28.69%)
Short Trade:
174 (71.31%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
2.60 USD
Perdita media:
-3.18 USD
Massime perdite consecutive:
74 (-284.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-284.89 USD (74)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.36 USD
Massimale:
296.23 USD (45.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.ecn 122
EURUSD.ecn 41
AUDCAD.ecn 23
NZDUSD.ecn 20
AUDUSD.ecn 18
NZDCAD.ecn 13
EURCAD.ecn 4
GBPAUD.ecn 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.ecn 69
EURUSD.ecn -14
AUDCAD.ecn 2
NZDUSD.ecn 1
AUDUSD.ecn -22
NZDCAD.ecn -9
EURCAD.ecn 2
GBPAUD.ecn 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.ecn 4.6K
EURUSD.ecn 581
AUDCAD.ecn 229
NZDUSD.ecn 173
AUDUSD.ecn -553
NZDCAD.ecn -510
EURCAD.ecn 66
GBPAUD.ecn 49
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.84 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 74
Massimo profitto consecutivo: +40.31 USD
Massima perdita consecutiva: -284.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 286 days
