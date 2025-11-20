- Crescita
Trade:
244
Profit Trade:
139 (56.96%)
Loss Trade:
105 (43.03%)
Best Trade:
10.84 USD
Worst Trade:
-13.17 USD
Profitto lordo:
361.95 USD (141 973 pips)
Perdita lorda:
-333.96 USD (13 627 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (40.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.23 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
286 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
70 (28.69%)
Short Trade:
174 (71.31%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
2.60 USD
Perdita media:
-3.18 USD
Massime perdite consecutive:
74 (-284.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-284.89 USD (74)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.36 USD
Massimale:
296.23 USD (45.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.ecn
|122
|EURUSD.ecn
|41
|AUDCAD.ecn
|23
|NZDUSD.ecn
|20
|AUDUSD.ecn
|18
|NZDCAD.ecn
|13
|EURCAD.ecn
|4
|GBPAUD.ecn
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.ecn
|69
|EURUSD.ecn
|-14
|AUDCAD.ecn
|2
|NZDUSD.ecn
|1
|AUDUSD.ecn
|-22
|NZDCAD.ecn
|-9
|EURCAD.ecn
|2
|GBPAUD.ecn
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.ecn
|4.6K
|EURUSD.ecn
|581
|AUDCAD.ecn
|229
|NZDUSD.ecn
|173
|AUDUSD.ecn
|-553
|NZDCAD.ecn
|-510
|EURCAD.ecn
|66
|GBPAUD.ecn
|49
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
