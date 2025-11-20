SegnaliSezioni
Alex Sahrul Pratama

TIC Rebound

Alex Sahrul Pratama
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
23 (62.16%)
Loss Trade:
14 (37.84%)
Best Trade:
97.30 USD
Worst Trade:
-46.15 USD
Profitto lordo:
340.15 USD (160 739 pips)
Perdita lorda:
-259.50 USD (347 112 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (72.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.83 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.93%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.68
Long Trade:
27 (72.97%)
Short Trade:
10 (27.03%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
2.18 USD
Profitto medio:
14.79 USD
Perdita media:
-18.54 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-119.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-119.36 USD (4)
Crescita mensile:
14.35%
Algo trading:
32%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.19 USD
Massimale:
119.36 USD (34.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.16% (33.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 36
BTCUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 91
BTCUSDm -10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -86K
BTCUSDm -100K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +97.30 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +72.37 USD
Massima perdita consecutiva: -119.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

TIC JAPAN
Non ci sono recensioni
2025.11.20 16:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
