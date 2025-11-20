SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ONEMUSDCAPITAL
Nguyen Van Khang

ONEMUSDCAPITAL

Nguyen Van Khang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -2%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
349
Profit Trade:
276 (79.08%)
Loss Trade:
73 (20.92%)
Best Trade:
24.76 USD
Worst Trade:
-121.18 USD
Profitto lordo:
1 524.20 USD (570 328 pips)
Perdita lorda:
-1 948.72 USD (442 368 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (160.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
160.03 USD (25)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
69.98%
Massimo carico di deposito:
39.90%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
349
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
157 (44.99%)
Short Trade:
192 (55.01%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-1.22 USD
Profitto medio:
5.52 USD
Perdita media:
-26.69 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-784.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-797.04 USD (8)
Crescita mensile:
-1.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
444.80 USD
Massimale:
1 546.26 USD (71.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.12% (1 546.26 USD)
Per equità:
72.33% (1 957.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 154
USTEC 95
XAUUSD 53
US30 38
BTCUSD 5
ETHUSD 2
GBPUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 -338
USTEC -231
XAUUSD 222
US30 -113
BTCUSD 38
ETHUSD 3
GBPUSD 4
EURUSD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 -34K
USTEC -158K
XAUUSD 105K
US30 -8.3K
BTCUSD 222K
ETHUSD 576
GBPUSD 42
EURUSD -103
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.76 USD
Worst Trade: -121 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +160.03 USD
Massima perdita consecutiva: -784.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 16:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 16:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati