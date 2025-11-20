- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
9 (64.28%)
Loss Trade:
5 (35.71%)
Best Trade:
6.62 USD
Worst Trade:
-4.60 USD
Profitto lordo:
15.39 USD (1 598 pips)
Perdita lorda:
-13.46 USD (1 310 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (10.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.51 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
1.62%
Massimo carico di deposito:
51.37%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
1.71 USD
Perdita media:
-2.69 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.90 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.68 USD
Massimale:
8.31 USD (42.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.33% (8.31 USD)
Per equità:
6.44% (1.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|288
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.62 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.51 USD
Massima perdita consecutiva: -4.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
13%
0
0
USD
USD
17
USD
USD
1
100%
14
64%
2%
1.14
0.14
USD
USD
42%
1:500