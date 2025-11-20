SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAUUSD Killer
Andranik Petrosian

XAUUSD Killer

Andranik Petrosian
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
373
Profit Trade:
233 (62.46%)
Loss Trade:
140 (37.53%)
Best Trade:
223.23 USD
Worst Trade:
-273.89 USD
Profitto lordo:
3 255.86 USD (49 418 pips)
Perdita lorda:
-2 106.77 USD (50 339 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (434.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
434.74 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
56 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
286 (76.68%)
Short Trade:
87 (23.32%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
3.08 USD
Profitto medio:
13.97 USD
Perdita media:
-15.05 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-128.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-647.51 USD (27)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
863.32 USD (34.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 308
AUDCAD 60
EURUSD 3
GBPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 457
AUDCAD 699
EURUSD -9
GBPUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.5K
AUDCAD 5.5K
EURUSD -858
GBPUSD 78
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +223.23 USD
Worst Trade: -274 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +434.74 USD
Massima perdita consecutiva: -128.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.19 × 115
VantageInternational-Live 14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Tickmill-Live10
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.31 × 13
ThreeTrader-Live
0.38 × 147
RoboForex-ECN
0.41 × 611
AxioryAsia-02Live
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 22
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
64 più
Non ci sono recensioni
2025.11.20 16:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 56 days
