- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
373
Profit Trade:
233 (62.46%)
Loss Trade:
140 (37.53%)
Best Trade:
223.23 USD
Worst Trade:
-273.89 USD
Profitto lordo:
3 255.86 USD (49 418 pips)
Perdita lorda:
-2 106.77 USD (50 339 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (434.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
434.74 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
56 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
286 (76.68%)
Short Trade:
87 (23.32%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
3.08 USD
Profitto medio:
13.97 USD
Perdita media:
-15.05 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-128.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-647.51 USD (27)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
863.32 USD (34.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|308
|AUDCAD
|60
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|457
|AUDCAD
|699
|EURUSD
|-9
|GBPUSD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.5K
|AUDCAD
|5.5K
|EURUSD
|-858
|GBPUSD
|78
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +223.23 USD
Worst Trade: -274 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +434.74 USD
Massima perdita consecutiva: -128.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 115
|
VantageInternational-Live 14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Tickmill-Live10
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.31 × 13
|
ThreeTrader-Live
|0.38 × 147
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 611
|
AxioryAsia-02Live
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 22
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
