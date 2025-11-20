- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
4 (28.57%)
Loss Trade:
10 (71.43%)
Best Trade:
43.29 EUR
Worst Trade:
-40.77 EUR
Profitto lordo:
140.13 EUR (15 892 pips)
Perdita lorda:
-206.73 EUR (23 848 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (86.36 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
86.36 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
99.42%
Massimo carico di deposito:
2.74%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
4 (28.57%)
Short Trade:
10 (71.43%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-4.76 EUR
Profitto medio:
35.03 EUR
Perdita media:
-20.67 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-93.29 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-93.29 EUR (5)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.29 EUR
Massimale:
93.29 EUR (4.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.66% (93.29 EUR)
Per equità:
2.18% (42.52 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-88
|EURJPY
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-8.9K
|EURJPY
|979
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.29 EUR
Worst Trade: -41 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +86.36 EUR
Massima perdita consecutiva: -93.29 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 110
|
GemTrade-Live
|0.00 × 55
|
FBS-Real-1
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 3
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 11
116 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Autotrading
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
1
100%
14
28%
99%
0.67
-4.76
EUR
EUR
5%
1:500