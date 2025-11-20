SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CT ROBOT AJA ROBOFOREX
Alditya Aji Pangestu

CT ROBOT AJA ROBOFOREX

Alditya Aji Pangestu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 77 USD al mese
crescita dal 2025 -40%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
29 (76.31%)
Loss Trade:
9 (23.68%)
Best Trade:
2.89 USD
Worst Trade:
-6.43 USD
Profitto lordo:
35.31 USD (3 326 pips)
Perdita lorda:
-54.29 USD (4 994 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (8.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.58 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
2.87%
Massimo carico di deposito:
94.06%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
16 (42.11%)
Short Trade:
22 (57.89%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-0.50 USD
Profitto medio:
1.22 USD
Perdita media:
-6.03 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.08 USD (2)
Crescita mensile:
-39.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.98 USD
Massimale:
20.51 USD (41.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.80% (20.51 USD)
Per equità:
17.52% (6.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.DE40Cash 21
.USTECHCash 17
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.DE40Cash -12
.USTECHCash -7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.DE40Cash -966
.USTECHCash -702
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.89 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.58 USD
Massima perdita consecutiva: -12.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.25 17:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 16:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 15:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 19:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 18:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 14:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 13:51
Share of trading days is too low
2025.11.20 13:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 13:51
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 12:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 12:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 12:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 12:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 12:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CT ROBOT AJA ROBOFOREX
77USD al mese
-40%
0
0
USD
29
USD
1
100%
38
76%
3%
0.65
-0.50
USD
42%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.