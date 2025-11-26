SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Slow Mortion
Masud Parvez

Slow Mortion

Masud Parvez
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
0%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
146
Profit Trade:
145 (99.31%)
Loss Trade:
1 (0.68%)
Best Trade:
2.61 USD
Worst Trade:
-0.06 USD
Profitto lordo:
123.38 USD (12 587 pips)
Perdita lorda:
-3.24 USD (6 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (72.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.10 USD (90)
Indice di Sharpe:
1.43
Attività di trading:
2.08%
Massimo carico di deposito:
5.34%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
135
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1201.40
Long Trade:
81 (55.48%)
Short Trade:
65 (44.52%)
Fattore di profitto:
38.08
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
0.85 USD
Perdita media:
-3.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.06 USD (1)
Crescita mensile:
402.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
0.10 USD (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
7.35% (8.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 116
GBPUSD 21
GBPNZD 6
EURUSD 1
XAUAUD 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 106
GBPUSD 11
GBPNZD 2
EURUSD 1
XAUAUD 0
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
GBPUSD 1K
GBPNZD 457
EURUSD 92
XAUAUD 50
USDJPY -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.61 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 90
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +72.10 USD
Massima perdita consecutiva: -0.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.50 × 2
GOMarketsMU-Live
0.67 × 3
PUPrime-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real8
1.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
2.95 × 37
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarketsSC-Live
3.32 × 192
FusionMarkets-Live
4.04 × 17256
Darwinex-Live
4.32 × 124
RoboForex-ECN
4.56 × 231
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
Valutrades-Live
5.25 × 4
XM.COM-MT5
5.26 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
5.50 × 1436
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
60 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

I'm not quite sure how to explain the entire situation. For the past year, I have been spending my time reading all the trading books I can get, mostly related to candlestick patterns and price action. I am not very active online much, so chances are high that it may take a little longer for me to reply.

As for my trading setup, I strongly recommend you to start with $500 or above.


Non ci sono recensioni
2025.11.26 05:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Slow Mortion
50USD al mese
0%
0
0
USD
111
USD
2
0%
146
99%
2%
38.08
0.82
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.