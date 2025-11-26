- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
146
Profit Trade:
145 (99.31%)
Loss Trade:
1 (0.68%)
Best Trade:
2.61 USD
Worst Trade:
-0.06 USD
Profitto lordo:
123.38 USD (12 587 pips)
Perdita lorda:
-3.24 USD (6 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (72.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.10 USD (90)
Indice di Sharpe:
1.43
Attività di trading:
2.08%
Massimo carico di deposito:
5.34%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
135
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1201.40
Long Trade:
81 (55.48%)
Short Trade:
65 (44.52%)
Fattore di profitto:
38.08
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
0.85 USD
Perdita media:
-3.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.06 USD (1)
Crescita mensile:
402.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
0.10 USD (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
7.35% (8.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|GBPUSD
|21
|GBPNZD
|6
|EURUSD
|1
|XAUAUD
|1
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|106
|GBPUSD
|11
|GBPNZD
|2
|EURUSD
|1
|XAUAUD
|0
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|1K
|GBPNZD
|457
|EURUSD
|92
|XAUAUD
|50
|USDJPY
|-6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.61 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 90
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +72.10 USD
Massima perdita consecutiva: -0.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.67 × 3
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 37
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarketsSC-Live
|3.32 × 192
|
FusionMarkets-Live
|4.04 × 17256
|
Darwinex-Live
|4.32 × 124
|
RoboForex-ECN
|4.56 × 231
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
|
Valutrades-Live
|5.25 × 4
|
XM.COM-MT5
|5.26 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.50 × 1436
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
I'm not quite sure how to explain the entire situation. For the past year, I have been spending my time reading all the trading books I can get, mostly related to candlestick patterns and price action. I am not very active online much, so chances are high that it may take a little longer for me to reply.
As for my trading setup, I strongly recommend you to start with $500 or above.
