- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.21 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
7.47 USD (897 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (7.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.47 USD (9)
Indice di Sharpe:
4.22
Attività di trading:
98.14%
Massimo carico di deposito:
15.24%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
0.83 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
29.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.20% (1.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|494
|AUDUSD
|199
|GBPUSD
|104
|USDCHF
|100
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.21 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7.47 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 6
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 14
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
IronFX-Real8
|0.00 × 2
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 7
|
SFM-Live
|0.00 × 13
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 80
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 14
|
OrtegaCapital-Server
|0.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.17 × 191
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
Pepperstone-Edge09
|0.22 × 37
|
FusionMarkets-Live 2
|0.22 × 23
|
RoboForexEU-ECN
|0.30 × 265
|
JustForex-Live
|0.31 × 32
|
ICMarketsSC-Live33
|0.32 × 108
332 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
PreciseTrading
Semi automated trend trading with tp set at 10 pips.
No Grid, Martingale, Averaging nor trades will be repeated multiple times.
Minimum account balance : 100$
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
30%
0
0
USD
USD
32
USD
USD
1
100%
9
100%
98%
n/a
0.83
USD
USD
6%
1:300