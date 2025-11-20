SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / The Infinity EA
Myroslav Tsymbalistyi

The Infinity EA

Myroslav Tsymbalistyi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 12%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.63 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
23.54 USD (651 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
4 (23.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.54 USD (4)
Indice di Sharpe:
9.23
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (25.00%)
Short Trade:
3 (75.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.89 USD
Profitto medio:
5.89 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
11.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 651
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.63 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +23.54 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.20 11:51
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.20 11:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 11:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati