Segnali / MetaTrader 4 / Babi Guling Panhanna 2
Komang Pebriari Wiguna

Babi Guling Panhanna 2

Komang Pebriari Wiguna
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -19%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
1 (8.33%)
Loss Trade:
11 (91.67%)
Best Trade:
79.44 USD
Worst Trade:
-100.87 USD
Profitto lordo:
79.44 USD (4 003 pips)
Perdita lorda:
-659.88 USD (32 678 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (79.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.44 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.10
Attività di trading:
34.74%
Massimo carico di deposito:
7.29%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
9 (75.00%)
Short Trade:
3 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.12
Profitto previsto:
-48.37 USD
Profitto medio:
79.44 USD
Perdita media:
-59.99 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-337.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-337.01 USD (6)
Crescita mensile:
-19.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
580.44 USD
Massimale:
580.44 USD (19.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.35% (580.44 USD)
Per equità:
7.58% (204.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -580
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -29K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.44 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +79.44 USD
Massima perdita consecutiva: -337.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
194 più
Non ci sono recensioni
2025.12.02 11:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.27 23:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 23:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 10:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 10:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
