- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
1 (8.33%)
Loss Trade:
11 (91.67%)
Best Trade:
79.44 USD
Worst Trade:
-100.87 USD
Profitto lordo:
79.44 USD (4 003 pips)
Perdita lorda:
-659.88 USD (32 678 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (79.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.44 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.10
Attività di trading:
34.74%
Massimo carico di deposito:
7.29%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
9 (75.00%)
Short Trade:
3 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.12
Profitto previsto:
-48.37 USD
Profitto medio:
79.44 USD
Perdita media:
-59.99 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-337.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-337.01 USD (6)
Crescita mensile:
-19.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
580.44 USD
Massimale:
580.44 USD (19.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.35% (580.44 USD)
Per equità:
7.58% (204.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-580
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-29K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.44 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +79.44 USD
Massima perdita consecutiva: -337.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-19%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
1
0%
12
8%
35%
0.12
-48.37
USD
USD
19%
1:50